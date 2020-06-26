بلماضي يرفض نصف مليون يورو شهرياً لتدريب "الأبيض"

المصدر: د ب أ

أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة، بأن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، رفض عرضاً كبيراً من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لتدريب منتخبنا الوطني الأول.

ونقل موقع "سبورتس نيوز ديزاد" عن مصادر، أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد الإماراتي ظل على تواصل مع بلماضي، لعدة أشهر بهدف إقناعه بتدريب المنتخب "الأبيض".

وأوضحت المصادر، أن ذات المسؤول اقترح على بلماضي، راتبا ضخما يتجاوز 500 ألف يورو شهرياً، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المغرية جدا.

وكان هذا العرض سيجعل بلماضي، واحداً من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم، بحسب الموقع الإخباري.

وأشار الموقع إلى أن بلماضي، اعتذر عن عدم قبول هذا العرض، لعزمه مواصلة مغامرته مع "الخضر"، بهدف بلوغ مونديال 2022، وتقديم بطولة تاريخية.

يذكر أن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري، قد قال في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الثلاثاء الماضي، أن بلماضي تلقى العديد من العروض، مؤكدا بقائه حتى نهاية عقده بعد مونديال 2020.

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