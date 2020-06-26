ريتشياردو يوافق على عدم العناق في سباقات الفورمولا 1

المصدر: رويترز

وافق دانييل ريتشياردو، على تقليل تلامسه مع زملائه في الفريق، عندما يبدأ موسم بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات في النمسا الأسبوع المقبل، وسط إجراءات صحية صارمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال السائق الأسترالي المتحمس للصحفيين في لقاء عبر الفيديو لفريق رينو، اليوم الجمعة "متعطش للعودة للمنافسات. أحب معانقة الناس. لكن سيتغير ذلك".

وتابع "يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي. سنجد بعض الطرق الجديدة لمعانقة بعضنا البعض خاصة بعد تحقيق نتيجة جيدة. لكن من الواضح أننا سنفعل كل ما بوسعنا لإبعاد الفيروس عنا جميعا. لذلك لا عناق من الآن".

وقال ريتشياردو، الذي من المقرر أن يرحل عن رينو إلى مكلارين في نهاية العام، إنه كان متشوقا للسباقات لكنه تقبل الوضع الجديد الذي سيخضع خلاله الجميع لاختبارات كورونا، كل 5 أيام.

وتغير أسلوب الحياة حيث ينبغي ارتداء الكمامات واستخدام الكثير من أدوات التنظيف والتطهير في المنزل.

وأضاف "العودة من المتجر وتنظيم كافة العبوات التي اشتريتها. هذه خطوات إضافية تبدو ضرورية بالتأكيد في الوقت الحالي".

ولم يكن أمام زميله الفرنسي إستيبان أوكون، الذي غاب العام الماضي وخاض آخر سباق في 2018، أي فرص أيضاً.

وقال السائق البالغ عمره 23 عاماً "انتظرنا طويلاً للعودة للسباقات. سيكون من العار والخطير لنا جميعا أن نخاطر بأي شيء. لقد غيرت كل شيء".

ونوه "لا يوجد أي شيء أفعله حالياً مما كنت أفعله سابقاً. سواء عند السفر أو خروجي للحصول على بعض الطعام من المتجر".

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