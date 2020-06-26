مانشستر سيتي عينه على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ضياع الدوري

المصدر: د ب أ

مع فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيحول الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي انتباهه وتركيزه إلى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تستأنف نشاطها خلال اليومين المقبلين بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل بعد غدٍ الأحد في ختام مباريات دور الثمانية للبطولة والذي تفتتح فعالياته غدا السبت بالمواجهة بين نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد.

وفي آخر مباراتين بهذا الدور، يلتقي شيفيلد يونايتد مع أرسنال وليستر سيتي مع تشيلسي بعد غد الأحد.

وبعد خروجه صفر اليدين من صراع الدوري، سيخوض مانشستر سيتي مباراته أمام نيوكاسل باعتبارها "مباراة نهائية" خاصة بعد هزيمته أمام تشيلسي 1 / 2 أمس الخميس، والتي توجت ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رسميا قبل المراحل السبعة الأخيرة من المسابقة.

واعترف غوارديولا بأن تركيز الفريق ينصب الآن على الدفاع عن لقب الكأس الذي توج به في الموسم الماضي بالفوز على واتفورد في النهائي.

وأشار غوارديولا إلى أنه يعتبر مباراة نيوكاسل مباراة نهائية موضحاً أن اختياراته لتشكيلة الفريق في هذه المباراة سيعتمد على الحالة البدنية لكل لاعب بعد مباراة تشيلسي.

وأصبح اختيار تشكيلة الفريق من الموضوعات التي تؤرق جوارديولا في ظل إصابة مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في الركبة اليسرى خلال مباراة الفريق التي فاز فيها 5 / صفر على بيرنلي يوم الاثنين الماضي.

وسافر أغويرو إلى برشلونة أمس الأول الأربعاء لإجراء الجراحة وقال إنها نجحت.

وأوضح غوارديولا: "لا أعلم متى سيكون الفريق لائقا بشكل تام لخوض مباراة كل ثلاثة أيام... نعاني من بعض الكدمات وهو شيء طبيعي. يجب أن نراجع يوميا كيف يمكننا تجنب الإصابات".

ويخوض مانشستر يونايتد مباراته غدا أمام نورويتش سيتي بعدما خاض الفريقان مباراتيهما في الدوري أمس الأول الأربعاء حيث فاز مانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 3 / صفر وخسر نورويتش أمام إيفرتون صفر / 1 .

ورغم الخسارة وتذيله جدول الدوري الإنجليزي حاليا، قال دانيال فارك المدير الفني لنورويتش سيتي إن فريقه سيكافح من أجل كل ما يمكنه اللعب عليه من أهداف حتى نهاية الموسم.

وأوضح : "ليس من غير الواقعي أن نفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي أو البقاء في الدوري... عندما ترتدي هذا القميص الأصفر ، فإنك تتحمل المسؤولية والكبرياء الكبير. طالما أن هناك فرصة ، فلن نستسلم".

ويستضيف شيفيلد يونايتد فريق أرسنال بعد غد، وقال كريس وايلدر المدير الفني لشيفيلد إن الفريق يحتاج لإيجاد استراتيجيته سريعا إذا أراد الاستمرار في المسابقة بعد المستوى المتواضع له في الآونة الأخيرة.

وأوضح وايلدر: "ليس لدجينا وقت على ملعب التدريب لتصحيح الأخطاء... هناك العديد من الأخطاء بالتأكيد في الوقت الحالي ، سواء فردية أو جماعية".

وأضاف: "يجب أن نختار تشكيلة الفريق بشكل صحيح وأن نوجه الرسائل الصحيحة للاعبين. الأهم من ذلك ، يتعين على اللاعبين الارتقاء بالمستوى".

وفي المباراة الأخرى بدور الثمانية للكأس ، سيحاول تشيلسي الاستفادة من الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز على مانشستر سيتي أمس ليعبر إلى المربع الذهبي بالكأس على حساب ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بالدوري.

وبخلاف مباريات دور الثمانية بالكأس ، سيشهد اليومان المقبلان مباراتين في افتتاح فعاليات المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة حيث يلتقي أستون فيلا فريق وولفرهامبتون غدا السبت ويلتقي واتفورد مع ساوثهمبتون بعد غد الأحد.

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