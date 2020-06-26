غوارديولا يهنىء ليفربول بفوزه باللقب

المصدر: رويترز

وجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي التهنئة إلى ليفربول ومدربه يورغن كلوب بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة في 30 عاما، لكنه تحسر على بعض نتائج فريقه في بداية الموسم، وهو ما سمح لمنافسه بإنهاء غياب اللقب عن خزائنه.

وكان سيتي بحاجة للفوز للحفاظ على آماله الضئيلة للغاية للاحتفاظ باللقب لكنه خسر 2-1 أمام مستضيفه تشيلسي أمس الخميس على الرغم من هدف كيفن دي بروين المذهل من ركلة حرة.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا باستاد ستامفورد بريدج "هنيئا لجماهير ليفربول ومدربه ولاعبيه. عن جدارة واستحقاق. "هذا الموسم فقدنا العديد من النقاط في البداية وبعضها بشكل ظالم وبعضها لارتكابنا الأخطاء مثلما حدث (أمام تشيلسي). يجب علينا تقديم أداء ثابت".

وأضاف المدرب البالغ عمره 49 عاما "قبل موسمين حسمنا اللقب بفارق 25 نقطة عن ليفربول ثم تعافى الفريق. الآن علينا التعافي".

ومنح كريستيان بوليسيك التقدم لتشيلسي قبل أن يحسم ويليان الانتصار من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد فرناندينيو.

وقال غوارديولا "ليس من السهل مهاجمة تشيلسي بفضل القوة البدنية في الفريق. للأسف اهتزت شباكنا بسبب أخطاء. لعبنا حتى النهاية بشخصية قوية".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه فخور بفريقه، الذي يستضيف ليفربول في الجولة المقبلة في الثاني من يوليو، وأنه يجب على لاعبيه التعلم من الأخطاء.

وأضاف "يمكننا القول إننا فزنا بثمانية من آخر عشرة ألقاب. هذا لم يحدث من قبل في هذا البلد. لا يمكنك الفوز طيلة الوقت".

وتابع "علينا تفهم الأمر والشعور بالتواضع والقول إننا لا نستطيع الفوز بكل الألقاب طيلة الوقت. علينا التعلم لتفادي هذا الوضع مرة أخرى".

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