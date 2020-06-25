الكرة الهولندية تعود في أول سبتمبر بحضور جماهيري صامت

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته مساء أمس اليوم الأربعاء في مدينة لاهاي إن كرة القدم الهولندية على مستوى المحترفين ستستأنف نشاطها مجددا بحضور الجماهير بداية من أول سبتمبر المقبل، ولكن مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بوجود متر ونصف المتر تفصل بين كل مشجع وآخر.

وبهذا، لن تكون هناك ما يطلق عليه "مباريات الأشباح" في الملاعب الهولندية، ولكن هذه المسافة للتباعد الاجتماعي تعني أن العديد من الاستادات ستقتصر على حضور ثلث السعة الرسمية لها فقط، كما سيحظر على المشجعين ترديد الأغاني والأناشيد في الاستاد لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ولهذا، تطالب الحكومة الهولندية المشجعين بعدم ترديد الأغاني وعدم الصياح لدى تواجدهم في المدرجات خلال هذه المباريات.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم ألغى في أبريل الماضي فعاليات موسم 2019 / 2020 بالدوري الهولندي من دون تتويج أي فريق بلقب البطولة.

وكان أياكس متصدراً لجدول المسابقة في ذلك الوقت قبل ثماني مراحل فقط من نهاية الموسم.

ولم يكن من الممكن إقامة المباريات بدون جماهير في ذلك الوقت، حيث حظرت الحكومة الهولندية إقامة أية فعاليات رياضية حتى سبتمبر المقبل.

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