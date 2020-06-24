3 إصابات جديدة بكورونا في دوري "الثانية" الإنجليزي

المصدر: رويترز

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى لكرة القدم، المسئولة عن الدرجات من الثانية إلى الرابعة، اليوم الأربعاء عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في ناديين مختلفين في دورى الدرجة الثانية بين 2858 شخصا تم فحصهم.



وقالت الرابطة فى بيان اليوم، "المصابون سواء بين اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية تم عزلهم بما يتوافق مع إرشادات الرابطة، ومن جاءت عيناتهم سلبية سيسمح لهم فقط بدخول ملاعب التدريب".



ولم تظهر أي حالات إيجابية فى اختبارات جرت على أربعة أندية فى الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة.



واستعاد دورى الدرجة الثانية، نشاطه الأسبوع الماضى بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة فيروس كورونا مع اتخاذ إجراءات احترازية صارمة وإقامة المباريات بدون جماهير.

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