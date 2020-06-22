ريال مدريد يتصدّر "الليغا" بفوز صعب على سوسيداد

المصدر: د ب أ

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة، عقب فوزه على ريال سوسيداد 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، وأضاف كريم بن زيمة الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم قلص سوسيداد الفارق بتسجيل هدف عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 83.

ورفع الريال رصيده إلى 65 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من برشلونة بفارق المواجهات المباشرة، حيث التقى الريال وبرشلونة مرتين في الدوري هذا الموسم، تعادلا في الأولى سلبيا وفاز الريال في الثانية بهدفين نظيفين.

في المقابل توقف رصيد سوسيداد عند 47 نقطة في المركز السابع، لكنه يظل في صراع المنافسة على احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في الموسم المقبل.

وهذا هو الفوز التاسع عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشر لسوسيداد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في خمس.

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