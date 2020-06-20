خمسة الاف مشجع الدفعة الجماهيرية الأولى في الملاعب الفرنسية

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنه سيسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة في البلاد لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

وفي البداية سيسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير في الملعب على أن يسمح بزيادة العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس المقبل، وبهذا أصبح من الممكن إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائي كأس رابطة المحترفين بحضور الجمهور الذي سيكون بوسعه أيضا حضور مباريات ودية للأندية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت الحكومة الفرنسية: ستتم مراجعة الوضع الوبائي في البلاد في منتصف يوليو للنظر في إمكانية مزيد من التخفيف في النصف الثاني من أغسطس، وبناء على التقييم الجديد للوضع الوبائي في البلاد فربما يتم تخفيف القيود بصورة أكبر مع بدء العام الدراسي الجديد.

وبسبب العدوى والتوقف ألغي الدوري الفرنسي رسميا في 30 أبريل الماضي وتوج باريس سان جيرمان بطلا بينما استؤنفت مباريات الدوري في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري في حين ستعود مباريات دوري إيطاليا في وقت لاحق من اليوم السبت.

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