الجماهير الفرنسية تعود إلى الملاعب 11 يوليو

المصدر: رويترز

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، إنه سيسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم من جديد بداية من 11 يوليو المقبل في ظل تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المفروضة في البلاد لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد.



وفي البداية، سيسمح بحضور خمسة آلاف شخص فقط على أقصى تقدير في الملعب، على أن يسمح بزيادة عدد العدد في وقت لاحق خلال الصيف مع انطلاق الموسم في الثلث الأخير من أغسطس المقبل.



وبهذا، فإنه أصبح من الممكن إقامة المباراة النهائية لكأس فرنسا ونهائى كأس رابطة المحترفين، بحضور الجمهور الذى سيكون بوسعه أيضا حضور مباريات ودية للأندية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقالت الحكومة الفرنسية: "ستتم مراجعة الوضع الوبائي في البلاد فى منتصف يوليو للنظر فى إمكانية مزيد من التخفيف فى النصف الثانى من أغسطس."



وأضافت "وبناء على التقييم الجديد للوضع الوبائي في البلاد فربما يتم تخفيف القيود بصورة أكبر مع بدء العام الدراسى الجديد."



وبسبب العدوى والتوقف ألغى الدوري الفرنسي رسميا فى 30 أبريل الماضى، وتوج باريس سان جيرمان بطلا، بينما استؤنفت مباريات الدوري فى ألمانيا وانجلترا وإسبانيا في وقت سابق من الشهر الجاري فى حين ستعود مباريات دوري إيطاليا في وقت لاحق من اليوم السبت.

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