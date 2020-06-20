مانشستر يونايتد ينتزع نقطة ثمينة من توتنهام في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تعادل مانشستر يونايند مع مضيفه توتنهام 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت فوز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي 3 / صفر.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 27 عن طريق ستيفن بيرجوين، وتعادل برونو فرنانديز لمانشستر يونياتد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس ليجدد آماله في احتلال مركز يؤهله للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصة أنه يبتعد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين، كما رفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثامن، لكن فرصه تضاءلت بشكل كبير في احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وهذا التعادل هو العاشر لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثماني، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لتوتنهام في الدوري مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر مباريات.

وفي المباراة الثانية، ضاعف فريق ساوثهامبتون من محنة نوريتش سيتي، بعدما تغلب عليه 3 / صفر.

وسجل أهداف ساوثهامبتون داني إنجز وستيوارت أرمسترونج وناتان ريدموند في الدقائق 49 و54 و79.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الحادي عشر لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 مباراة والتعادل في أربع، فيما أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة عشر لنوريتش في الدوري مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

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