ساوثهامبتون يكسب نوريتش بثلاثية

المصدر: د ب أ

ضاعف فريق ساوثهامبتون من محنة نوريتش سيتي، بعدما تغلب عليه 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ساوثهامبتون داني إنغز وستيوارت أرمسترونغ وناثان ريدموند في الدقائق 49 و54 و79. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد نوريتش سيتي عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الحادي عشر لساوثهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 15 مباراة والتعادل في أربع، فيما أصبحت هذه الخسارة هي التاسعة عشر لنوريتش في الدوري مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ست.

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