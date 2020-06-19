فلامينغو يهزم بانجو بثلاثية في افتتاحية الدوري البرازيلي

المصدر: د ب أ

حقق فلامينغو عودة ناجحة وتغلب على بانجو 3 / صفر صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من مرحلة البطولة بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

ويأتي ذلك لدى استئناف المنافسات بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحقق فلامينغو بذلك الانتصار الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد بانجو عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وأنهى فلامينغو الشوط الأول للمباراة متقدما بهدف وحيد سجله جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 18 .

وفي الشوط الثاني، أضاف برونو هينريكي وبيدرو جيليرمي الهدفين الثاني والثالث لفلامينغو في الدقيقتين 66 و89 .

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