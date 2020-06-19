حكام البريميرليغ يراجعون مشكلة تقنية خط المرمى

المصدر: رويترز

تتجه لجنة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، لمراجعة المشكلة التقنية في تكنولوجيا خط المرمى والتي حرمت شيفيلد يونايتد من هدف صحيح خلال مواجهة أستون فيلا، الأربعاء الماضي.

وفي أول مباراة بعد توقف لمدة 100 يوم بسبب جائحة فيروس كورونا، أمسك أوريان نيلاند الذي فقد توازنه بكرة بعد ركلة حرة ودفعه زميله كينان ديفيز ليعبر خط المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وأشار الحكم مايكل أوليفر إلى ساعته، بأنها لم تعطه إشارة عبور الكرة لخط المرمى، رغم ظهور ذلك بوضوح في الإعادة التلفزيونية ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد.

وقالت لجنة الحكام في بيان "وفقا لبروتوكول مجلس اتحاد كرة القدم العالمي، فحكم الفيديو المساعد يمكنه التحقق من صحة الهدف، لكن في ظل أن الحكم الأساسي لم يتلق إشارة عبور الكرة لخط المرمى والحدث الفريد للعبة، لم يتدخل حكم الفيديو المساعد".

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن اللجنة ستناقش كيفية التعامل مع أي واقعة مشابهة في المستقبل.

واعتذرت شركة "عين الصقر"، التي تدير تكنولوجيا خط المرمى، عن الخطأ وقالت إن الحارس والمدافع وإطار المرمى أعاقوا عمل 7 كاميرات موضوعة حول المرمى.

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