شاهد.. بن زيمة يسجل هدفاً مذهلاً في فوز الريال على فالنسيا

المصدر: رويترز

أحرز كريم بن زيمة هدفين ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على ضيفه فالنسيا أمس الخميس ويواصل مطاردة برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بينما سينتاب الفريق الضيف حالة من الغضب بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف مبكر له.

وسدد بن زيمة كرة منخفضة ليمنح ريال التقدم عند مرور ساعة من اللعب بعد مجهود رائع من إيدن هازارد، الذي تبادل تمرير الكرة مع لوكا مودريتش قبل أن يحولها في طريق المهاجم الفرنسي.

وهز ماركو أسينسيو الشباك من أول لمسة منذ غيابه 11 شهرا بسبب إصابة في الركبة ليضاعف من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 74 قبل أن يختتم بن زيمة الثلاثية بتسديدة مباشرة مذهلة بعدما هيأ الكرة لنفسه بقدمه الأخرى.

وبدا أن فالنسيا انتزع التقدم عندما وضع رودريجو مورينو الكرة في المرمى في الدقيقة 20 لكن بعد احتفال لاعبي فريقه بالهدف تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد ماكسي جوميز على الرغم من أنه لم يلمس الكرة.

ويحتل فريق المدرب زين الدين زيدان المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 29 مباراة متأخرا بنقطتين عن برشلونة.

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