برشلونة يعزز تصدره لـ "الليغا" بفوز على ليغانيس

المصدر: رويترز

سجل الشاب أنسو فاتي والهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي خلال فوز برشلونة 2-صفر على ليغانيس متذيل الترتيب في استاد كامب نو، ليعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ولم يكن برشلونة في أفضل حالاته، وكان يمكن أن يتأخر في مناسبتين قبل أن يسجل فاتي (17 عاما) الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 ليحرز هدفه الخامس هذا الموسم.

وأضاف ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69، وبعد لحظات من إلغاء هدف زميله أنطوان غريزمان بسبب التسلل وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 64 نقطة من 29 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، الذي يواجه فالنسيا غدا الخميس. وبقي ليغانيس في المركز الأخير وله 23 نقطة.

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