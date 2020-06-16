لاعب ليفربول يتعافى من ارتجاج المخ

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه النيجيري تايوو أونيي، المعار لفريق ماينز الألماني، يتعافى بشكل جيد من إصابته في الرأس، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أوغسبورغ في الدوري الألماني.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، أن اللاعب البالغ 22 عاماً اضطر للخروج على محفة خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس الأول الأحد، بعد تعرضه لالتحام قوي وسقوط شديد.

وتابع النادي: "أونيي نقل إلى أحد المستشفيات وخضع للأشعة التي أكدت عدم وجود كسر، وبقى في المستشفى للخضوع للملاحظة".

وأشار ليفربول إلى أن أفراد الطاقم الطبي لكل من ناديي ليفربول وماينز، على تواصل دائم بخصوص حالة اللاعب، وسيجرى تقييم حالته قبل اتخاذ أي قرار بعودته للمشاركة.

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