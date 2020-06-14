شالكه يحقق رقماً قياسياً سلبياً بالدوري الألماني

المصدر: د ب أ

قادت النيران الصديقة فريق شالكه لتحقيق رقما قياسيا سلبيا ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعدما أسقطته في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه بايرليفركوزن اليوم الأحد في المرحلة 31 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أوجسبورج 1 / صفر على مضيفه ماينز.

وبات شالكه في المركز التاسع بترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما احتل بايرليفركوزن المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، برصيد 57 نقطة.

وتقدم دانييل كاليوري لمصلحة شالكه في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز خوان ميراندا لاعب شالكه هدف التعادل لليفركوزن بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

وباتت هذه هي المباراة 13 على التوالي في بطولة الدوري الألماني، التي يعجز خلالها شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الأولى في تاريخ الفريق بالمسابقة.

ويرجع آخر انتصار لشالكه في المسابقة هذا الموسم إلى 17 /يناير الماضي، حينما تغلب 2 / صفر على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الثامنة عشر للبطولة.

من جانبه، اقترب فريق أوجسبورج بشدة من ضمان البقاء ببوندسليغا، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه ماينز في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أوجسبورج، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد غياب ثلاث مباريات، إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط، قبل ثلاث مراحل على نهاية البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد ماينز، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وتقمص فلوريان نايديرليشنير دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف أوجسبورج الوحيد في الثواني الأولى من عمر المباراة، فيما عجز لاعبو ماينز عن إدراك التعادل طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وشهدت المباراة تعرض النيجيري تايوو أونيي لاعب ماينز لإصابة خطيرة في الرأس تسببت في خروجه من ملعب المباراة في الدقيقة 16 ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة من الملعب.

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