ديوكوفيتش يكسب زفيريف في بطولة أدريا تور الاستعراضية

المصدر: د ب أ

فاز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على نظيره الألماني أليكسندر زفيريف اليوم الأحد، في المباراة التي جرت بينهما ضمن سلسلة بطولة أدريا تور الاستعراضية، المقامة في عدد من دول البلقان.

وحسم ديوكوفيتش المباراة ضد زفيريف، المصنف السابع عالميا، والتي جرت أمام عدد كبير من محبيه بنتيجة 4-0 و1-4 و4-2، في مركز نوفاك للتنس الذي غمرته أشعة الشمس.

زعقب انتهاء المباراة، عانق اللاعبان بعضهما البعض خلال تواجدهما أمام الشبكة، حيث رفعت صربيا العديد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والتي سمحت أيضا للجماهير بالحضور.

وتأتي تلك المباراة في مستهل مباريات ديوكوفيتش بسلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية، التي سوف تستغرق أربعة أسابيع، لجمع الأموال الخيرية، ومنح نجوم اللعبة البيضاء الفرصة لخوض بعض المباريات بعد قرار تعليق المنافسات الرسمية منذ مارس الماضي بسبب الوباء، ولن يتم استئنافها قبل أغسطس المقبل على أقل تقدير.

وكان النمساوي دومينيك تيم، الذي سبق له المشاركة في نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحة، ضمن بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، أحد الأسماء الكبيرة التي شاركت في تلك المنافسات التي جرت بالعاصمة الصربية بلجراد.

من المقرر أن تتضمن تلك السلسلة الاستعراضية بطولة أخرى في مدينة زادار الكرواتية تقام يومي 20 و21 يونيو الجاري، وبطولة في مونتنيجرو يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وبطولة تحتضنها بلدة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك، يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل.

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