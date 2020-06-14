ساوثجيت: خفضت راتبي من أجل عيون الاتحاد الانجليزي

المصدر: رويترز

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا الأول لكرة القدم إنه وافق على الفور ودون الكثير من التفكير على تخفيض راتبه بنسبة 30 في المئة لمساعدة الاتحاد الانجليزي للعبة الشعبية على تجاوز التأثيرات المالية لأزمة فيروس كوفيد-19.

وتوقف النشاط الكروي في انجلترا في مارس وألغيت مباريات منتخب انجلترا الودية المقررة في مواجهة إيطاليا والدنمرك ورومانيا والنمسا. وكذلك تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أن غياب المباريات الدولية وتوقف مباريات الكأس المحلية سيتسبب في خسائر مالية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (125.42 مليون دولار) وإن ساوثجيت كان من بين كبار المسؤولين الذين وافقوا على خفض رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر بداية من أبريل نيسان للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

وقال ساوثجيت (49 عاما) في تصريحات صحفية نقلتها عنه صحيفة تايمز: أولا أنا لا أستطيع القيام بكامل واجبات وظيفتي في الوقت الحالي.. "وثانيا.. نحن نختلف عن الأندية. فلا يصح أن أكون صاحب الأجر الأعلى في المؤسسة ولا يكون لي دور عندما تواجه المؤسسة صعوبات مالية."

وأضاف المدرب: هناك اناس يؤدون أعمالا بارزة في الكثير من المجالات ولا يحصلون على مبالغ كبيرة مثلي. لم أكن أريد التطرق لمثل هذه الأمور علنا لكني شعرت أنه أمر ضروري وبديهي أوافق على تخفيض الراتب."



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