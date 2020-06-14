برشلونة يكتسح مايوركا برباعية مع استئناف الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

عزز برشلونة، بقيادة ليونيل ميسي، تصدره لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه ‭4‬-صفر على مضيفه ريال مايوركا مع استئناف مسيرته عقب توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 السبت.

وسجل أرتورو فيدال الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من جوردي ألبا وأضاف مارتن بريثويت الهدف الثاني بعد لمسة بالرأس من ليونيل ميسي في الدقيقة 37.

وقبل 11 دقيقة من النهاية سجل الظهير الأيسر ألبا الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة أخرى من المتألق ميسي الذي اختتم الأهداف بتسديدة بقدمه اليمنى من مدى قريب في الوقت بدل الضائع. واحتسب الحكم الهدفين الثاني والثالث بعد مساعدة من حكم الفيديو المساعد.

وأصبح رصيد برشلونة 61 نقطة.

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