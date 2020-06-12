استئناف الدوري السعودي لكرة القدم في هذا التاريخ

المصدر: د ب أ

قرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف النشاط الكروي في الرابع من أغسطس المقبل بعد أن توقف في 14 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن المجلس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة "بناء على قرار وزارة الرياضة بالسماح بعودة النشاط الرياضي، وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد الآسيوي لاستئناف المسابقات الآسيوية وكذلك تحديد موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022، حدد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الرابع من أغسطس المقبل موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020".

وتابع "سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارًا من 21 يونيو 2020، وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة.

واعتمد المجلس زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات خلال فترة استئناف المسابقات حسب التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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