البايرن يلتحق بليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا

المصدر: رويترز

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب مسيرته نحو حصد الثنائية المحلية بعد الفوز 2-1 على أينتراخت فرانكفورت ليبلغ نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم للعام الثالث على التوالي أمس الأربعاء.

وسيلعب البايرن مع باير ليفركوزن، الذي تفوق 3-صفر على زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة أول أمس الثلاثاء، في النهائي في برلين في الرابع من يوليو.

وظهر البايرن، الذي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري ويسعى لحصد لقب الكأس للمرة 20، بشكل رائع في الشوط الأول وسجل إيفان بريشيتش هدف التقدم بعد كرة عرضية من توماس مولر في الدقيقة 14.

وحصل البايرن على فرص لإضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول، لكنه أهدرها عن طريق بريشيتش وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي.

وتطور أداء فرانكفورت، الذي فاز على البايرن في نهائي 2018، في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة داني دا كوستا في الدقيقة 69.

لكن ليفاندوفسكي سجل هدف الانتصار بعد خمس دقائق من الهجمة الخطيرة الوحيدة تقريبا لبايرن في الشوط الثاني بعد ارتباك لدفاع فرانكفورت وعقب اللجوء إلى حكم

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