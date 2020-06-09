وفاة توني دان النجم السابق لمانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الاثنين وفاة لاعبه الايرلندي السابق توني دان عن 78 عاما.

وحقق دان شهرة واسعة في صفوف مانشستر يونايتد بعدما قاد الفريق للقب دوري أبطال أوروبا بنسخته القديمة في العام 1968 بعد الفوز على بنفيكا البرتغالي 4 /1 في المباراة النهائية التي جرت على استاد ويمبلي.

وقضى دان حوالي عشرة أعوام مع مانشستر، وفاز معه بلقب الدوري مرتين بجانب لقب كأس الاتحاد.

وكتب مانشستر عبر حسابه على شبكة "تويتر" أمس الاثنين "أحد أفضل مدافعينا، جزء متكامل من الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في 1968، اللاعب الذي خاض 535 مباراة بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد".

وأضاف "تعازينا لمحبي توني دان، فليرقد في سلام".

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