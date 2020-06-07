عمدة ليفربول يسحب اعتراضه على الديربي

المصدر: د ب أ

أكد جو أندرسون، عمدة مدينة ليفربول، أن لقاء (ديربي ميرسيسايد) بين إيفرتون وضيفه ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ينبغي أن يقام على ملعب (جوديسون بارك)، كما هو مخطط له.

ويحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، يوم 21 ونيو الحالي، في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف المسابقة.

وربما يتوج ليفربول باللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثين عاما، حال فوزه على إيفرتون، وخسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه آرسنال.

وتسبب هذا الاحتمال في اقتراحات، بإمكانية لعب المباراة في مكان محايد، بعيدا عن ميرسيسايد، وسط مخاوف من أن يتجمع المشجعون بأعداد كبيرة خارج الملعب، ومن ثم مخالفة المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.

وتعتبر المباراة من بين عدة لقاءات، اعتبرتها الشرطة البريطانية "عالية الخطورة"، رغم أن شرطة ميرسيسايد قد خالفت هذا الموقف، بالقول إنها لن تواجه أي مشكلة.

ومن المقرر مناقشة هذه القضية، في اجتماع المجموعة الاستشارية للسلامة، التابعة لمجلس مدينة ليفربول، غدا الاثنين.

وكان عمدة ليفربول قد أبدى اعتراضه في وقت سابق، على استئناف الموسم بسبب الخطر الذي يشكله المشجعون، الذين يتجمعون خارج الملاعب.

لكن تغيرت الأمور الآن، ويشعر بأن المباراة من الممكن أن تقام بأمان.

وصرح أندرسون لصحيفة (ذا أتلتيك) البريطانية، اليوم الأحد "نحن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل أربعة أسابيع، وقد تمكنا من التعبير عن أهمية عدم تجمهر أي شخص خارج الملعب أو بالقرب منه".

وأضاف أندرسون "لقد أتيحت لنا الفرصة منذ ذلك الحين للتحدث إلى المشجعين، وقامت الأندية بدورها وأرسلت رسالة مفادها، أن المشجعين بحاجة إلى الابتعاد".

وواصل "أوضح كلا الناديين ذلك، وبالتالي ليس لدي أي اعتراض على إقامة المباريات، التي تجري في ملعبي إيفرتون (جوديسون بارك) وليفربول (آنفيلد)، سواء في الديربي أو في أي لقاء آخر".

ولم تستبعد حكومة المملكة المتحدة إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق، في مناطق معينة، إذا بدأ انتشار الفيروس في الزيادة، الأمر الذي قد يجبرها على نقل بعض المباريات إلى أماكن أخرى.

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