غاريث بيل يريد إنهاء مسيرته في ريال مدريد

المصدر: رويترز

قال جوناثان بارنت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل إن مهاجم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي، وربما ينهي مسيرته في صفوف بطل أوروبا السابق.

ورغم الفوز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال لم تتفق الآراء على بيل بسبب افتقاره للالتزام وكثرة إصاباته، وكان قريبا من الانتقال إلى جيانغسو الصيني في العام الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

وأبلغ بارنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) : بيل يستمتع بأسلوب حياة رائع. لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد. العودة واللعب في الدوري الممتاز غير ممكنة. لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي. إنه سعيد باللعب في ريال.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إيبار عند استئناف الدوري الإسباني في 14 يونيو بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

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