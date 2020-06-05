"الآسيوي" يعتمد ترتيب الدوريات الحالي للمشاركة في دوري الأبطال 2021

المصدر: د ب أ

كشف مصدر رسمي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن قبول إدارة المسابقات بالاتحاد القاري مشاركة الأندية، التي سيتم إلغاء الدوري في بلدانها للموسم الحالي في نسخة دوري الأبطال 2021 بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر أن ذلك سيتم عبر اعتماد آلية جديدة يتوقع أن يتم تعميمها في أي من الدوريات المحترفة، التي قد يتم إلغاؤها وتشارك فرقها في دوري الأبطال.

وأضافت أن الاتحاد الآسيوي سيعتمد ترتيب الأندية في الدوري قبل الإلغاء، إلى جانب بطل الكأس إذا كان قد استكمل البطولة، لتكون تلك هي المرجعية التي يتم من خلالها توزيع المقاعد للمشاركة في دوري الأبطال، وفي حالة عدم لعب مسابقة الكأس وعدم وجود بطل أيضا، سيكون اختيار الأندية المشاركة في دوري الأبطال نسخة 2021 مقتصرا على ترتيب الدوري المحلي قبل الإلغاء.

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