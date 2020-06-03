هنري يطالب بوقف "نفاق العنصريين" بعد مقتل فلويد

المصدر: رويترز

انضم تييري هنري، مهاجم أرسنال وفرنسا السابق، لقائمة المعترضين على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل توفي بعدما كان قيد احتجاز الشرطة في أميركا، وطالب باتخاذ إجراءات فورية لإيقاف العنصرية.

وأظهرت لقطات فيديو معاناة فلويد بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه لحوالي 9 دقائق في مينيابوليس، قبل أن يتوفى يوم 25 مايو الماضي، ما تسبب في اندلاع احتجاجات عنيفة في الولايات المتحدة.

وكتب هنري، مدرب مونتريال إمباكت في دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، على تويتر: "نحتاج إلى تغيير فوري. نطلب تغييرا والأهم من ذلك أننا نستحق التغيير، يجب حدوث ذلك الآن يكفي ما حدث".

وأضاف: "لماذا لا يزال يحدث هذا في 2020؟ لماذا يصفق العنصريون لأي أقلية عرقية تلعب في الفرق التي يشجعوها بينما تحدث منهم إساءات لنفس هذه الأقلية في الشارع؟"، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع اللاعب الفرنسي السابق قائلا: "لماذا لا تنجح كل الطرق المستخدمة لاقتلاع هذا الأمر من المجتمع؟ يحدث ذلك منذ وقت طويل جدا، ولقد أصبحنا في زمن لا يمكن أبدا التسامح مع مثل هذه الأمور في المجتمع الحديث".

والتحق هنري بمجموعة من مشاهير الرياضة في مكافحة العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل فلويد، ومنهم مايكل جوردان أسطورة كرة السلة، ولويس هاميلتون بطل العالم في فورمولا 1.

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