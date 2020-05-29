الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الكأس

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد ستقام في أول أغسطس، وأنه جرى أيضا تحديد مواعيد مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي.

وأوضح الاتحاد أن مباريات دور الثمانية ستقام يومي 27 و28 يونيو، في حين تقام مباراتا الدور قبل النهائي يومي 11 و12 يوليو، وذلك ضمن جدول معدل إثر تأجيل المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك عقب الإعلان أمس الخميس عن استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اعتبارا من 17 يونيو المقبل.

ولم يعلن الاتحاد عن الملاعب أو توقيت المباريات، لكن مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد، قال إن المواعيد "تعتمد على تطبيق كل معايير السلامة."

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