الألماني رور يستمر مدرباً للمنتخب النيجيري حتى 2022

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم أمس الأربعاء أن الألماني جيرنوت رور (66 عاما)، المدير الفني للمنتخب النيجيري، مدد عقده مع الاتحاد حتى 2022.

وقال أماجيو ميلفين بينيك، رئيس الاتحاد: "كانت لدينا الثقة دائما في إمكانيات رور"، كما أعرب عن ثقته في مواصلة النجاح.

وقاد رور المنتخب النيجيري إلى كأس العالم 2018 بروسيا، كما قاد الفريق للفوز بالمركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية الماضية عام 2019 بمصر.

وبهذا، يقود رور المنتخب النيجيري (النسور) في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وكأس العالم 2022.

وولد رور بمدينة مانهايم الألمانية، وتولى تدريب المنتخب النيجيري في 2016. ويحظى رور بخبرة كبيرة بالكرة الأفريقية، حيث تولى من قبل تدريب منتخبات الغابون والنيجر وبوركينا فاسو.

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