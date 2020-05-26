فالنسيا يوزع وجبات مطبوخة لمئات العائلات

المصدر: د ب أ

أعلن فالنسيا، فتح ملعبه "ميستايا" لتوزيع منتجات غير قابلة للتلف السريع، ووجبات مطبوخة لمئات العائلات.

وجاءت مبادرة النادي الإسباني ضمن حملة "أمانت ورلد" الاجتماعية، حيث شارك رئيس فالنسيا أنيل مورثي وعدد من المسؤولين الآخرين في مراسم تدشين المبادرة.

وانتظر بعض الأشخاص منذ الصباح للحصول على تلك الوجبات، مع مراعاتهم لمعايير التباعد الاجتماعي، وحظوا بترحيب المتطوعين، بحسب الموقع الرسمي لفالنسيا.

وقال رئيس فالنسيا "المبادرة هنا تهدف لمساعدة هؤلاء الذين في حاجة للتبرع بالطعام لهم ولعائلاتهم في ظل الظروف الصعبة المتعلقة بأزمة فيروس كورونا".

وأضاف "من المهم للغاية القيام بمثل الأفعال التضامنية خلال الأوقات الراهنة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز