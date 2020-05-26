إسبانيول وليغانيس يعوضان جماهيرهما بتذاكر مجانية

المصدر: رويترز

أعلن ناديا إسبانيول وليغانيس المنافسين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن جماهيرهما حاملة تذاكر هذا الموسم ستحصل على تذاكر مجانية للموسم المقبل 2020-2021 بالكامل لتعويضهم عن المباريات التي ستقام بدون جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإسباني الشهر المقبل بعد توقفها منذ مارس الماضي لاستكمال 11 جولة في الموسم لكن، مثل الدوري الألماني، لا يمكن للجماهير حضور المباريات لمنع انتشار الفيروس.

ومن غير الواضح متى يمكن للجماهير العودة للملاعب إذ ينصح الخبراء الطبيون بضرورة تجنب التجمعات لحين وجود لقاح لعلاج المرض والذي من غير المحتمل أن يكون متاحا قبل العام المقبل.

وقال ليغانيس في بيان للنادي الذي يقع في مدينة تحمل نفس الاسم خارج مدريد: النادي سيجدد تلقائيا كافة تذاكر الموسم الحالي للموسم المقبل. مع الأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة على كوفيد-19 على البلاد وخاصة مدينة ليغانيس. النادي يريد تعويض جماهيره وحاملي التذاكر الموسمية.

وقال إسبانيول الذي يتخذ من برشلونة مقرا له إنه قدم 27.833 ألف تذكرة مجانية للموسم المقبل 2020-2021 ويمكنه تعويض 20 بالمئة من قيمة التذاكر الموسمية هذا الموسم مقابل المباريات التي ستغيب عنها الجماهير.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي بات خيتافي أول فريق في دوري الأضواء الإسباني يعوض جماهيره بتذاكر مجانية للموسم المقبل.

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