مقترح اقامة مباريات الدوري الإيطالي عصراً يوصف بالفضيحة

المصدر: د ب أ

أثارت خطط اقامة مباريات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي في فصل الصيف جدلا واسعا ووصف قائد أحد الفرق الفكرة بأنها فضيحة.

ويأمل الدوري الإيطالي في استئناف المنافسات في 13 يونيو بعد توقفه بسبب جائحة كورونا وسيتعين عليه استكمال 12 جولة في فترة قصيرة من أجل إنهاء موسم 2019-2020. وستقرر الحكومة يوم الخميس موعد استئناف الدوري من عدمه.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام إيطالية مطلع الأسبوع أن رابطة الدوري تخطط لاقامة مباريات الساعة 16.30 و18.45 و21:00 بالتوقيت المحلي.

وقال أومبرتو كالكانيو نائب رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا في مقابلة مع صحيفة لو ريبوبليكا : اللعب الساعة 16.30 وقت الصيف في يونيو ويوليو؟ من المستحيل اللعب في هذا التوقيت. رؤساء الأندية يفكرون في ايرادات البث التلفزيوني وليس في صحة اللاعبين.

وعبر دانييلي غاستالديلو قائد بريشيا عن رفضه لهذه الفكرة. وقال لشبكة راي : تخاطرون بصحة اللاعبين. خوض مباريات كثيرة في درجات حرارة مرتفعة لن يكون أمرا سهلا. اللعب الساعة 16.30 سيكون فضيحة.

وقال إنريكو كاستيلاتشي طبيب منتخب إيطاليا السابق إن هذا الأمر يذكره بكأس العالم 2014 في البرازيل. وقال في مقابلة إذاعية : من الصعب اللعب في هذا التوقيت لأن الجو يصبح شديد الحرارة في الصيف. أتذكر كأس العالم في البرازيل لعبنا في درجة رطوبة تصل إلى 90 في المئة الساعة الواحدة ظهرا. هذه ظروف جوية يصعب التعامل معها.

ويقام الدوري الإيطالي عادة من أواخر أغسطس إلى أواخر مايو لكنه توقف بسبب الوباء منذ التاسع من مارس اذار. وكانت المباريات تقام عادة الساعة 12.30 و15.00 و18.00 و21.00 ويتم تجنب اللعب ظهرا في أغسطس وأوائل سبتمبر.

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