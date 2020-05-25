كاسياس: ارتكبت خطأً عند مغادرة الريال وهذه أسباب الرحيل

المصدر: د ب أ

اعترف حارس المرمى الإسباني الدولي السابق إيكر كاسياس بأنه ارتكب "خطأ" عندما أقام مؤتمرا صحفيا بمفرده لدى رحيله من ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أنه قرر في ذلك الوقت الرحيل عن الريال إلى بورتو البرتغالي كطريقة لرفض الاستسلام للانتقادات.

وأوضح كاسياس، على موقع "انستغرام" أمس الأحد، أنه أراد الرحيل عن الريال لرفضه الاستسلام للانتقادات من ناحية، ولأنه رغب في تطوير مستواه بعيدا عن النادي الذي قضى فيه حياته.

وأوضح كاسياس: "نادرا ما تحدثت عن رحيلي عن ريال مدريد. عقدت مؤتمرا صحفيا بمفردي. كان خطأ، ورحلت عن الريال. مرت خمس سنوات منذ ذلك الحين. خمس سنوات منذ أن عبرت الحدود إلى البلد المجاور ؛ البرتغال. كنت بحاجة لأشعر بأنني في بيئة أخرى جديدة، والابتعاد عن التعرض للانتقادات إضافة لرغبتي في تحسين مستواي".

وفي بورتو، وجد كاسياس ما كان يصبو إليه. وأشار إلى أنه من المهم أن يتحسن مستوى اللاعب البدني والذهني دائما.

ونشر كاسياس مع هذه التصريحات صورة لمباراته مع ريال مدريد أمام خيتافي في موسم 2014 / 2015، وقال: "كنت أعلم بالفعل أنها ستصبح المباراة الأخيرة لي مع الريال".

وحظي كاسياس بمسيرة كروية حافلة على مستوى الأندية والمنتخب الإسباني، حيث أحرز مع المنتخب الإسباني لقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا إضافة للقب بطولتي كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012.

وخلال 16 موسما في صفوف الريال، أحرز كاسياس مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات إضافة لخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في كأس العالم.

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