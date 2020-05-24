كليفرلي: فيروس كورونا يهدد مكانة الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

يقول توم كليفرلي لاعب وسط نادي واتفورد إن مكانة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ربما تتأثر سلبا إذا ما قرر بعض اللاعبين الغياب عن المباريات خوفا على سلامتهم وصحتهم في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقفت مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار العدوى لكن بات بوسع لاعبي الفرق الآن التدرب في مجموعات صغيرة تحسبا لعودة النشاط الكروي في البلاد في يونيو المقبل.

وقد قال تروي ديني قائد واتفورد إنه لن يعود للتدريبات خوفاً على صحة وسلامة رضيعه في حين نقلت وسائل إعلام بريطانية عن نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي إنه مستعد لعدم المشاركة في بقية مباريات الموسم خوفا على سلامته الشخصية أيضا.

وقال كليفرلي في تصريحات صحفية : إذا فقدت جهود خمسة أو ستة من لاعبيك بسبب ظروف شخصية فإن هذا سيكون له تأثير كبير علينا كما أنه يؤثر فعليا على مكانة المسابقة.ومنذ أن عاد اللاعبون إلى تدريبات محدودة في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء الماضي، تم تأكيد إصابة ثمانية أفراد بالفيروس في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من بينهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا.

ويحتل واتفورد المركز 17 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 27 نقطة تماما مثل بورنموث الذي أصيب أحد لاعبيه بالفيروس مؤخرا أيضا.

وعن ذلك قال كليفرلي: لا يمكنك فعلا القول إنه سوء حظ وتمضي قدما في ظل وجود الكثير من الأمور على المحك. نحن نأمل أنه في حالة استئناف مباريات الموسم أن يكون جميع أفراد التشكيلة وكل اللاعبين الجيدين جاهزين للمشاركة.

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