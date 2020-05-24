الموسم الجديد للدوري الفرنسي ينطلق أغسطس المقبل

المصدر: د ب أ

تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية منتصف أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019 / 2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وينبغي أن يبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.

ولكن حتى الآن، فإن الموعدين مازالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.

وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي.

وتوج باريس سان جيرمان بقيادة مدربه توماس باخ بطلا للدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز