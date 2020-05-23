رولان غاروس تتفادي التضارب مع أمريكا المفتوحة

المصدر: رويترز

قال جاي فورجيه، مدير بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم السبت، إنه يتعاون مع سلطات اللعبة، للتأكد من عدم تضارب موعد المسابقة مع أمريكا المفتوحة، مشيرا إلى أن مسؤولي فلاشينج ميدوز سيتخذون قرارهم الشهر المقبل.

وكان من المفترض أن تنطلق فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، غدا الأحد، لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت المنظمين على تأجيل البطولة، حتى 20 سبتمبر المقبل، بعد أسبوع واحد من نهائي أمريكا المفتوحة، ما تسبب في انتقادات داخل عالم التنس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الاتحاد الفرنسي للتنس إنه دخل في مناقشات، مع اتحادي اللاعبين واللاعبات والاتحاد الدولي، بشأن الجدول المعدل للموسم الحالي.

وأبلغ فورجيه محطة "يوروب 1" الإذاعية الفرنسية، اليوم "الإعلان الرسمي لم يتم بعد.. (فرنسا المفتوحة) ربما تقام بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر ، نتعاون مع اتحادي اللاعبين واللاعبات والاتحاد الدولي، بشأن كيفية سير الموسم الحالي حتى نهاية العام".

وتابع "هناك العديد من علامات الاستفهام، مدينة نيويورك تأثرت بفيروس كورونا أكثر من فرنسا.. مسؤولو (أمريكا المفتوحة) يواجهون العديد من المشاكل التنظيمية، وسيقررون مصير البطولة في منتصف يونيو

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