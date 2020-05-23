دورتموند يواصل مطاردة بايرن على صدارة الدوري الألماني

المصدر: رويترز

أحرز بروسيا دورتموند هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مستضيفه فولفسبورغ اليوم السبت بفضل هدفي رفائيل غيريرو وأشرف حكيمي ويواصل مطاردة بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل مباراتهما المرتقبة الأسبوع المقبل.

ووضع غيريرو لاعب منتخب البرتغال الكرة في الشباك بعد تمريرة من تورغان هازارد بعدما فشل إيرلنغ هالاند في تسديدها في الدقيقة 32، وأضاف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد تمريرة من جيدون سانشو.

ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن الذي يستضيف آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من يوم السبت. وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي بدون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكمل فولفسبورغ، الذي تلقى أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري، المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل فيلكس كلاوس بسبب تدخل عنيف.

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