تأجيل بطولة العالم للسباحة حتى 2021

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة FINA، تأجيل بطولة العالم في أبوظبي الإماراتية إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة في بيان رسمي، إن البطولة لن تقام هذا العام وانتقل الموعد إلى الفترة ما بين 13 و18 ديسمبر عام 2021.

وقال رئيس الاتحاد خوليو ماليوني بهذا الصدد: "عملنا بتنسيق تام مع السلطات الإماراتية في هذا الشأن ونؤمن بأن هذا هو الحل الأنسب لكل المشاركين في البطولة".

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد أجل في وقت سابق بطولة العالم في فوكوكا اليابانية عام‭‭ 2021 ‬‬إلى مايو 2022 لتجنب التعارض مع أولمبياد طوكيو المؤجل إلى 2021.

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