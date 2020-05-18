يويفا يؤجل اجتماع لجنته التنفيذية إلى الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين تأجيل اجتماع اللجنة التنفيذية التابعة له إلى 17 يونيو المقبل.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في 27 مايو الجاري لكن جرى تأجيله لثلاثة أسابيع.

وأوضح يويفا في بيانه أن التأجيل جاء بسبب "وجود بعض النقاط المعلقة والتي تتعلق بعدد صغير من مواقع الاستضافة المقترحة" لبطولة كأس أمم أوروبا التي تأجلت للعام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المنظمون المحليون إن مدنية جلاسجو ستظل مدينة مستضيفة لبطولة أمم أوروبا.

وكانت تقارير إعلامية قد ألمحت إلى إن المدينة الاسكتلندية قد لا تستضيف البطولة بعدما قال ألكسندر سيفرين، رئيس يويفا أن ثلاث مدن ربما تضطر للانسحاب من استضافة البطولة.

وذكر بيان :"بعد تكهنات طوال عطلة نهاية الاسبوع يود الهيكل التنظيمي المحلي لمدينة جلاسجو أن يوضح أنه أعاد تأكيد موقفه كمدينة مضيفة لبطولة أمم أوروبا المقرر إقامتها العام المقبل".

وأرجأ الاتحاد الأوروبي البطولة الأوروبية لمدة عام لتقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11يوليو 2021، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا. وكان من المفترض في الأساس اقامتها في 12 مدينة عبر القارة للاحتفال بعيدها الستين.

وبجانب جلاسجو، تستضيف مدن ميونخ، باكو، سان بطرسبرج، بودابست، بوخاريست، أمستردام، بلباو ، دبلن وكوبنهاجن وروما مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية الاولى بينما ستقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في لندن.

وأكدت مدينة ميونخ مشاركتها في الاستضافة بينما تحوم الشكوك حول مدينة بلباو.

وقال سيفرين إن اليويفا يأمل في إبقاء نفس المدن المستضيفة للبطولة مثلما هو مخطط في 2021 ولكن البطولة أيضا يمكن أن تقام في عدد أقل من المدن قد تصل إلى ثماني مدن.



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