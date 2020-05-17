محرز: كيف أزعج المغاربة ووالدتي منهم؟

المصدر: د ب أ

رد الجزائري الدولي رياض محرز، نجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، على الانتقادات التي اتهمته بالتسبب في اندلاع أزمة مع الجماهير المغربية.

وقال محرز في تغريدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "أمس السبت، ردا على تغريدة لأحد الصحفيين الفرنسيين، الذي قال عنه إنه تسبب بجدل جديد من دون قصد " ليس هناك أي جدل، حتى والدتي مغربية ونحن معا. فقط نحن نفضل أن نكون نحن من يفوز وليس الآخرون".

كان محرز صرح في حوار مع أحد الصحفيين على منصة تبادل الصور "إنستغرام"، إن انتصارات المنتخب الجزائري تزعج المغاربة، وهو ما أثار غضب الجماهير المغربية.

وانتقد عبد السلام وادو، اللاعب الدولي الأسبق، ردود الفعل الغاضبة، مؤكدا أن محرز كان يمزح.

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