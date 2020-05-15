أندية الدرجة الثانية الإنجليزية تصوت على إنهاء الموسم

المصدر: د ب أ

أسفرت المناقشات بين أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ورابطة كرة القدم الإنجليزية، عن تصويت الأندية على إنهاء الموسم بشكل مبكر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة أن الأندية صوتت على تحديد ترتيب المسابقة عن طريق معدل النقاط بعد التوقف الذي حدث بسبب فيروس كورونا"كوفيد -19"، بينما سيتم لعب المباريات الفاصلة بالشكل المعتاد.

وأضافت بي.بي.سي أن أي خطوة لا تزال بحاجة للتصديق عليها من قبل رابطة كرة القدم الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

على جانب آخر، سيتعين على أندية دوري الدرجة الأولى أن تجتمع مرة أخرى يوم الاثنين المقبل، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص مصير المسابقة.

وأعلنت ستة أندية من دوري الدرجة الثالثة، عزمها على استكمال مبارياتها المقبلة في المسابقة.

وأصدرت أندية بيتربوروه وأكسفورد يونايتد وساندرلاند وفليتوود وبورتسموث وابسويتش تاون، المنتمية لدوري الدرجة الأولى، بيانا مشتركا ذكرت فيه عدم رغبتهم في إنهاء الموسم أو العمل بنظام معدل النقاط لكل مباراة، أو ترك جهاز كمبيوتر يتحكم في مصيرهم، على حد الوصف.

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