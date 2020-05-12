رحيم سترلينغ: أشك في عودة الدوري الانجليزي

شكك رحيم سترلينغ جناح نادي مانشستر سيتي، في مخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "مشروع إعادة التشغيل" لاستئناف كل مباريات كرة القدم بحلول يونيو وسط وباء فيروس كورونا.
وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أصدر خطة حكومية مكونة من 50 صفحة لتخفيف إجراءات الإغلاق العام، أمس الاثنين، حيث أكد عودة المنافسات الرياضية بحلول الأول من يونيو المقبل بدون حضور الجماهير.
وأوضح سترلينغ، عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب" أن الدوري الإنجليزي يجب أن يعود فقط حينما تكون كل شروط السلامة والأمن مضمونة، وسيكون الوقت المناسب للعودة بمجرد تأمين هذا الجانب من سلامة الناس وسلامة اللاعبين، وحتى ذلك الحين، انا لست خائفا، لكنني متحفظ وأفكر في أسوأ احتمال يمكن أن يحدث ".
وقال اللاعب الدولي الإنجليزي صاحب الـ 25 عاما، إنه عاني من خسائر على المستوى الشخصي خلال الأزمة الأخيرة.، لدي أصدقاء توفت جداتهم ، ولدي أيضاً أفراد في عائلتي ماتوا أيضا، لا بد أن تكون حكيما وأن تحافظ على نفسك ومن حولك".