معايير صحية صارمة لعودة الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

أقرت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين معايير صحية صارمة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بين فرق كرة القدم التي تستعد لاستئناف التدريبات الجماعية الاسبوع المقبل.

وقال فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي وروبرتو سبرانزا وزير الصحة اليوم الاثنين "اللجنة العلمية وافقت على النهج الدقيق الذي تتبعه حتى الآن الوزارات المعنية".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية "توصيات اللجنة التي تعتبر إلزامية، سيتم تمريرها إلى الاتحاد، الذي سيحدث البروتوكول من أجل السماح للفرق بالتدريب بداية من 18 مايو الجاري".

وأستأنفت الفرق التدريبات الفردية في معسكراتها منذ الرابع من مايو بعد حالة الإغلاق الكامل التي عاشتها إيطاليا لمدة شهرين.

وتتبع الأندية الإرشادات التي تلزم اللاعبين والأجهزة الفنية بإجراء اختبارات المسحة والفحوص الطبية.

وتنتظر رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف مسابقة الدوري بعد توقفها في أوائل مارس الماضي قبل 12 جولة من نهاية الموسم.

وتردد أن سبادافورا اشترط إقامة المباريات، حال استئناف الموسم، بدون جماهير.

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