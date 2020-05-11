الدوري الدنماركي يستأنف نشاطه 28 مايو الحالي

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الدنماركي لكرة القدم اليوم الاثنين عن استئناف فعاليات المسابقة في 28 مايو الحالي بعد توقف لأكثر من شهرين ونصف الشهر بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الرابطة أن المباراة المؤجلة بين أوروس وريندرس من المرحلة الحادية والعشرين ستقام قبل إقامة المرحلتين الباقيتين من الدوري المنتظم وهما المرحلتان الـ25 والـ26 .

وبعد هذا ، ستقام فعاليات مرحلة البطولة والتي يشارك فيها أفضل ستة فرق في جدول المسابقة خلال الموسم المنتظم.

ويتصدر فريق ميتييلاند جدول الدوري الدنماركي حاليا برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة عن كوبنهاجن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وتقام جميع المباريات المتبقية في الموسم بدون جماهير. وبالنسبة لمباراة الديربي أمام ريندرس ، سيلجأ أوروس لإجراء خاص بإيجاد جماهير افتراضية في الاستاد.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز