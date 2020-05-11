بايرن ميونيخ يعود للتدريبات على ملعبه

عاد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للتدريب بملعب الفريق للمرة الأولى منذ شهور، وذلك استعدادا لمنافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) الأسبوع المقبل.
وقال ديفيد ألابا لاعب الفريق في فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي :" كان من الرائع للغاية العودة للملعب مع الفريق ككل،
يمكنك أن ترى الجميع كان يتطلع لهذه اللحظة. يمكنك أن تشعر بها في المران. الكل كان متعطشا للعودة".
وعاد فريق بايرن للتدريبات بنهاية الأسبوع الماضي ومثل الفرق الأخرى يخضع لفترة الحجر الإجباري، مع إقامة حصص تدريبية في ملاعبهم من أجل جعل اللاعبين تعتاد على أجواء إقامة المباريات بدون جمهور، حيث سيُستأنف الموسم الحالي، الذي تبقى منه تسعة أسابيع، بدون حضور جماهيري وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ويخوض أول مبارياته الأحد المقبل أمام يونيون برلين.