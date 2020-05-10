رابطة الدوري الإسباني تكشف عن 5 اصابات بكورونا

المصدر: رويترز

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الأحد إن خمسة لاعبين في أعلى بطولتين للدوري في البلاد جاءت نتائج فحوصهم إيجابية منذ أن بدأت الأندية في فحص اللاعبين والطواقم الفنية الأسبوع الماضي للتأكد من حالتهم الصحية في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19.

وقالت الرابطة إن هؤلاء اللاعبين لن يغادروا منازلهم حيث سيواصلون تدريباتهم الفردية قبل إعادة فحصهم مرة أخرى "خلال الأيام القليلة المقبلة" لتحديد مدى إمكانية عودتهم لمراكز التدريب التابعة لأنديتهم من عدمه.

واستأنفت الكثير من الأندية ومنها برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة التدريبات الفردية تمهيدا للعودة للنشاط الكروي من جديد بعد توقف البطولة في مارس الماضي بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد التدريبات للمرة الأولى منذ شهرين يوم الاثنين بينما عبرت الرابطة عن أملها بعودة المباريات الرسمية من جديد بحلول يونيو المقبل بدون جمهور.

وقالت الرابطة "أحد أهداف هذه الفحوص هو تحديد حالات الإصابة التي لا تظهر عليها الأعراض. بهذه الطريقة نضمن سلامة الجميع قبل العودة للعمل تنفيذا للتوجيهات."

وأضافت الرابطة "حذرت الرابطة جميع المشاركين في التدريبات وطلبت منهم عدم الاستهانة بإجراءات وتعليمات السلامة في المنشآت أو في المنازل حتى نضمن أن يكون عدد الإصابات قليلا." وأكدت الرابطة أنها لن تكشف عن أسماء اللاعبين المصابين حماية للخصوصية.

وقال حارس مرمى ريال سوسيداد اليكس ريميرو يمو السبت إنه أحد المصابين. وكتب على تويتر "أشكر كثيرا كل من بعث برسائل دعم لي. نتيجة الفحص بي.سي.أر جاءت سلبية والآن لدي بقايا الأجسام المضادة والتي ستختفي سريعا وتظهر أجسام مضادة جديدة تثبت أنني شفيت."

وأضاف اللاعب "سنعود للتدريبات من جديد قريبا والآن يتعين علي الاستمرار في التدريب بكل قوة على دراجتي الداخلية."

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