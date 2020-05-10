رونالدو: بلد الوليد خالٍ من كورونا

المصدر: د ب أ

أكد الظاهرة البرازيلي، رونالدو، مالك نادي بلد الوليد الإسباني،السبت، عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد.

وأخضع بلد الوليد جميع لاعبيه ومنتسبيه، لاختبار الكشف عن الفيروس، وجاءت كل النتائج سلبية.

ويستعد النادي لاستئناف تدريباته بعد غد الاثنين، وسط إجراءات احترازية صارمة.

وقال رونالدو، خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق، أليساندرو ديل بييرو، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام": "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية".

وتابع: "هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ المران يوم الاثنين.. في الأسبوع الأول ستكون التدريبات فردية، متضمنة بعض الأعمال البدنية، ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز