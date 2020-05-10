وضع تشكيلة دينامو دريسدن في الحجر الصحي

المصدر: رويترز

تعرضت خطط ألمانيا لاستئناف منافسات كرة القدم في 16 مايو لانتكاسة مبكرة بعد وضع تشكيلة دينامو دريسدن بأكملها في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي الألماني في موقعه على الإنترنت أن الفحوص التي خضع لها أفراد الفريق أمس الجمعة كشفت عن حالتين إيجابيتين وأمرت السلطات الصحية بوضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي.

وقال دريسدن "بعد تحليل الموقف، قررت السلطات الصحية في دريسدن... اليوم السبت وضع الفريق بأكمله، بما في ذلك الجهاز الفني والإداري، في حجر صحي لمدة أسبوعين في منازلهم.

"بسبب إجراءات الحجر، لن يستطيع النادي السفر إلى ساكسونيا السفلى لخوض المباراة المقررة يوم 26 مايو".





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