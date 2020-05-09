الاحتفال بالأهداف ممنوع في الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

كشف تقرير إخباري أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم سيتم السماح لهم بالاحتفال بالأهداف من خلال "اتصال قصير بالكوع أو القدم" فقط، وذلك عندما تستأنف منافسات الدوري يوم 16 من الشهر الجاري، بعد أن توقف بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة داخلية من رابطة الدوري الألماني أنه يجب تفادي المصافحة باليد والبصق والأحضان، كما أنه ولن يكون هناك أي تمائم للأطفال، ولا مصافحات ولا التقاط صور للفريق وستخرج الفرق من النفق في أوقات مختلفة، من الجميع البقاء على مقاعد البدلاء ارتداء الأقنعة وترك مقعد خال بين كل شخص.

ونقلت بيلد عن الوثيقة: بإمكان المدرب أن يزيل قناع الأنف والفم لإلقاء التعليمات، طالما أنه سيحافظ على مسافة 1.5 مترا من كل الأشخاص على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن وقت البقاء في غرف تبديل الملابس يجب أن يتم تقليصه للحد الأدنى، مما يعني 30 إلى 40 دقيقة لكل فرد.

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