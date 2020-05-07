كوبنهاغن تتمسك بمباريات يورو 2021 وانطلاقة تور دو فرانس

المصدر: د ب أ

أكدت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تمسكها باستضافة نصيبها من مباريات كأس الأمم الأوروبية القادمة لكرة القدم وكذلك انطلاقة نسخة 2021 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) وخطتها للتنسيق بين الحدثين اللذين تستضيفهما في أقصر فترة زمنية ممكنة بصيف 2021 .

وقال فرانك يانسن عمدة كوبنهاغن وياسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن المنظمين والاتحاد الدنماركي للعبة وجدا طريقة لاستضافة المباريات الأربع التي تنظمها كوبنهاغن في يورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل بطريقة لا تتضارب فيها هذه المباريات الأربع مع انطلاقة تور دو فرانس للدراجات من كوبنهاغن.

وتنطلق فعاليات تور دو فرانس 2021 في كوبنهاغن في الثاني من يوليو من العام المقبل كما يتضمن السباق مرحلتين أخريين في الدنمارك .

وفي المقابل ، تستضيف كوبنهاغن أربع من مباريات بطولة يورو 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل علما بأن هذه النسخة من البطولة الأوروبية ستقام في عدة مدن بدول مختلفة. وجاء التأجيل بسبب تفشي وباء كورونا.



وأشار الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إلى أن المباريات الثلاث المقررة للمنتخب الدنماركي أمام منتخبات فنلندا وبلجيكا وروسيا ستقام بين 12 و21 يونيو 2021 فيما ستقام المباراة الرابعة من البطولة في كوبنهاغن ضمن منافسات دور الستة عشر وستكون في 28 من الشهر نفسه.



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